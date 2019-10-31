Центральный архив историко-политических документов в Санкт-Петербурге обнародовал характеристику КГБ на действующего президента России. Фотографию документа показал петербургский канал ..

Центральный архив историко-политических документов в Санкт-Петербурге обнародовал характеристику КГБ на действующего президента России. Фотографию документа показал петербургский канал "78".Согласно характеристике, Владимир Путин состоял на учете комсомольской организации КГБ с 1975 года. Будущий президент проявлял себя как "исполнительный и дисциплинированный сотрудник", который пользовался заслуженным авторитетом у коллег, сообщает ""."Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учебы. Постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство", – приводит текст документа телеканал "".Характеристику представили в рамках петербургской выставки "Выдающиеся деятели отечественной истории XX—XXI веков". Она проходит в Центральном государственном архиве историко-политических документов, уточняет .В Петербурге раскрыли характеристику КГБ на Путина:— 78 | НОВОСТИ (@good78news)