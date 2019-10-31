Вязниковская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований водного законодательства муниципальным предприятием Вязниковского района «Коммунальные системы».

Вязниковская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований водного законодательства муниципальным предприятием Вязниковского района «Коммунальные системы». Установлено, что коммунальщики незаконно сбрасывали сточные воды в реку Пенуха. «Коммунальные системы» для оформления права пользования этой рекой в департамент природопользования не обращались и правоустанавливающих документов на эти действия не имеет. Предприятие привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 50 тысяч рублей. Сообщили в пресс-службе обладминистрации.