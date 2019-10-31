Когда речь заходит об устроении отопительной системы в собственном жилище, многие хозяева желают оборудовать все самостоятельно без вмешательства сторонних людей.
Чтобы все работы были выполнены правильно, а полученная система функционировала максимально эффективно, следует ознакомиться с особенностями батарей отопления.
Параметры радиаторов
Для качественного отопления помещения необходимо учитывать определенные параметры батарей отопления:
- Для начала размеры батарей отопления помогают определиться с тем, как будет монтироваться радиатор в помещении, и как гармонично будет соответствовать интерьеру.
- Параметр посекционной теплоотдачи позволит рассчитать количество секций необходимых для обогрева помещения.
- Максимальное давление, которое может быть выдержано радиатором.
- Вид радиаторов: чугунные, алюминиевые, биметаллические и др.
Установка радиатора
Как и с любыми устройствами существуют правила, которые необходимо соблюдать, чтобы не допустить неполадок, вызванных неправильно выполненной установкой. Считается, что лучшим вариантом для установки будет обращение к работникам жилищно-коммунальных служб, компетентных в работах подобного характера.
Заранее следует определиться с тем, какой контур отопительной системы будет использован: однотрубный или двухтрубный. Это позволит правильно смонтировать систему отопления и обеспечить максимальную эффективность работы.
Выбор размеров используемых деталей для монтажа радиатора
Необходимо использовать детали и инструкции, позволяющие грамотно организовать отопительную систему. К примеру, однотрубная конструкция должна создаваться таким образом, чтобы в случае замены радиатора не было нужды останавливать отопительный процесс по всему стояку, а вода продолжала циркулировать по соединительным трубам. При этом установка батареи отопления своими руками может быть выполнена согласно схеме, составленной специалистом.
Когда работы доходят до этапа соединения труб и радиатора необходимо иметь сгоны и втулки, совпадающие по резьбе с купленной батареей. В случае несоответствий могут образоваться течи, а хуже всего внезапный срыв резьбы и опасность затопления квартиры и соседей снизу. Очень важно учитывать насколько высоко давление в заполненной системе и к чему может привести аварийный порыв.
Расположение радиатора в помещении
Существует ряд правил по установке отопительных радиаторов:
- подводимая к радиатору труба должна быть наклонена из расчета пол сантиметра на каждый метр горизонтального участка вплоть до радиатора;
- расстояние от пола до радиатора – 6-10 см;
- от подоконника (если имеется) до радиатора – 5-10 см;
- стена за батареей должна находиться в 3-5 см.
Заключение
Правильная покупка радиаторов и деталей для монтажа, а также грамотное проведение работ (желательно при участии или консультации профессионалов) позволят обеспечить максимально эффективное функционирование системы и повысить ее безопасность. В случае несоблюдения определенных условий аварийная ситуация неизбежна. Чтобы содержать дом в тепле и уюте всегда стоит следовать правилам и советам людей разбирающихся в той или иной сфере.