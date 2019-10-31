В китайском Шэньчжэне продолжается итоговый турнир Женской теннисной ассоциации с призовым фондом 14 млн долларов. В Синей группе после второго игрового дня в плей-офф вышла украинка Элина Свитолина, а вот канадка Бьянка Андрееску может покинуть Китай из-за травмы.

В китайском Шэньчжэне продолжается итоговый турнир Женской теннисной ассоциации с призовым фондом 14 млн долларов. В Синей группе после второго игрового дня в плей-офф вышла украинка Элина Свитолина, а вот канадка Бьянка Андрееску может покинуть Китай из-за травмы.Канадская чемпионка недавнего US Open играла во втором туре с чешкой Каролиной Плишковой и снялась с матча из-за повреждения после проигранного первого сета (3:6). Позднее оказалось, что у Андрееску повреждена нога, она неловко оступилась на корте и завершился игру досрочно после указания тренера и физиотерапевта.Тем не мене, спортсменка еще не приняла окончательного решения о третьем матче, в котором она должна встретиться со Свитолиной. При этом учитывая, что Бьянка проиграла румынке Симоне Халеп и ей засчитано поражение в игре против Плишковой, шансов на попадание в плей-офф у представительницы Канады нет.