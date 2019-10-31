Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев во втором круге парного турнира ATP в Париже в двух сетах за один час 16 минут обыграли новозеландца Маркуса Дэниэлла и австрийца Филиппа Освальда со счетом 6:4, 7:5.

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев во втором круге парного турнира ATP в Париже в двух сетах за один час 16 минут обыграли новозеландца Маркуса Дэниэлла и австрийца Филиппа Освальда со счетом 6:4, 7:5.Хачанов и Рублев трижды подали навылет, не допустили двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 11, а у Дэниэлла и Освальда один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк.Таким образом, российские теннисисты вышли в третий круг турнира, где сыграют с победителями противостояния Максимо Гонсалес (Аргентина) / Остин Крайчек (США) – Рохан Бопанна (Индия) / Денис Шаповалов (Канада).