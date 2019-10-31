Российский нападающий английского хоккейного клуба Шеффилд Стилерс Николай Лемтюгов весьма оригинально отметил канун Хэллоуина, который проходил перед матчем его команды с Манчестер Шторм. Форвард вышел на лед в маске... Владимира Путина.

Российский нападающий английского хоккейного клуба "Шеффилд Стилерс" Николай Лемтюгов весьма оригинально отметил канун Хэллоуина, который проходил перед матчем его команды с "Манчестер Шторм". Форвард вышел на лед в маске... Владимира Путина.Большинство игроков двух клубов, которые встречались в рамках Кубка Вызова, нарядились в разные костюмы. Лемтюгов выбрал образ президента своей страны. Об этом он сам сообщил в своем аккаунте в социальной сети Instagram.Посмотреть эту публикацию в InstagramPositive vibes only ✌