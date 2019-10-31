Министр юстиции Японии Кацуюки Каваи в четверг подал в отставку из-за скандала. О своем решении сам Каваи сообщил журналистам.

Министр юстиции Японии Кацуюки Каваи в четверг подал в отставку из-за скандала. О своем решении сам Каваи сообщил журналистам."Я подал премьер-министру Синдзо Абэ прошение об отставке", — отметил он. Каваи подчеркнул, что не знал о нарушениях избирательного законодательства, в которых обвиняют его и его супругу, и пообещал провести всестороннее внутреннее расследование в своем избирательном штабе и штабе своей супруги, которая является депутатом верхней палаты парламента."Но пока эти расследования будут идти, вся эта ситуация может помешать работе такого важного ведомства, как министерство юстиции, что недопустимо. Я беру на себя ответственность как министр, но не как политик", — подчеркнул он, дав понять, что не собирается отказываться от мандата депутата нижней палаты парламента.Скандал вокруг министра юстиции Японии разгорелся на этой неделе, когда в одном из еженедельников появилась информация о том, что он и его супруга, которая также является депутатом верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Японии, в ходе своих избирательных кампаний нарушали законодательство путем нецелевого расходования средств своего штаба. В частности, сообщалось, что они вдвое завышали выплаты некоторому наемному персоналу кампании. Их также обвинили в мелком подкупе избирателей: сообщалось, что жителям своих округов они дарили продуктовые овощные наборы, сообщает телеканал "Россия 24".