Юная ученица Тутберидзе Алена Косторная собралась отменно всыпать своей сопернице и коллеге Алине Загитовой. Девушка собралась поразить судей невероятно сложным элементами, которые не даются олимпийской чемпионке.

Юная ученица Тутберидзе Алена Косторная собралась отменно всыпать своей сопернице и коллеге Алине Загитовой. Девушка собралась поразить судей невероятно сложным элементами, которые не даются олимпийской чемпионке.Совсем скоро во Франции пройдет новый этап Гран-при.На соревнований в Гренобле из российских фигуристок в одиночном катании заявлены Алина Загитова,Алена Косторная и Мария Сотскова. Эксперты, проанализировавшие ранние выступления спортсменок, пришли к выводу, что борьба запобеду пойдет сугубо между двумя ученицами Тутберидзе.Теперь же их предположения могут быть более обоснованными.Международный союз конькобежцев опубликовал контент, который намерены показать во время состязаний российские спортсменки.Общая сумма баллов за прыжковые элементыЗагитовой составляет 67,28 балла.В это же время у Косторной программа куда сложнее.Она единственная, кто заявил прыжки из категории ультра-си. В свои программы Алена включила три тройныхакселя. Стоит отметить, что это сложные элементы, которые даются далеко не всем. Загитова пока не может их выполнить.25 Ноя 2016 в 10:18 PSTТаким образом предположительная сумма баллов Косторной составляет 77,9балла Иными словам, если обе фигуристки выполнят все прыжки абсолютно чисто, то у юной фигуристки выйдет, как минимум, на десять баллов больше, чем у Загитовой, Life.