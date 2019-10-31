По статистике, в 50% случаев дети участвуют в ДТП именно в роли пассажиров.

Дети для детей! Акция "Я хочу жить" направлена на безопасность детей во время поездки в машине или автобусе. По статистике, в 50% случаев дети участвуют в ДТП именно в роли пассажиров. Сегодня воспитанники художественной школы Владимира нарисовали плакаты со словами "Спасибо, что живой" и вручили их проезжающим мимо Соборной площади водителям.Варя Глухова, ученица художественной школы Владимира: «Я нарисовала то, что люди переходят пешеходную дорогу и соблюдают правила дорожного движения».Михаил Маслов, старший инспектор управления ГИБДД по Владимирской области: «Основная цель это довести до автолюбителей, родителей, всех участников о том, что необходимо правильно и безопасно перевозить своих детей в салоне автомобиля. Если это дети маленького возраста - обязательно использование детских удерживающих устройств, которые должны соответствовать весу и росту ребенка. Ну и обязательно для взрослых участников использование ремней безопасности».Акция "Я хочу жить" всероссийская. Она стартовала 21 октября. Завтра водители увидят юных инспекторов возле поста ГИБДД в микрорайоне Юрьевец. Школьники подготовили письма с просьбой соблюдать правила дорожного движения. Отметим, что это совместная акция ГИБДД, Уполномоченного по правам ребенка в регионе и Совета отцов во Владимирской области.