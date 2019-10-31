Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче 1/8 финала Кубка английской лиги с лондонским Арсеналом.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче 1/8 финала Кубка английской лиги с лондонским "Арсеналом".Основное время завершилось со счетом 5:5. "Красные" несколько раз по ходу встречи уступали в счете, но вырвали победу в серии пенальти – 5:4."Мы допустили некоторые ошибки, некоторые пасы были посредственные. Временами мы играли слишком открыто, – приводит слова Клоппа Sport24.ru. – Мы можем говорить о тактике, но кого это волнует в такой вечер? Надеюсь, что эта игра запомнится парням надолго. Я вообще не понял, что они сотворили сегодня".Таким образом, "Ливерпуль" вышел в четвертьфинал турнира. Своего следующего соперника подопечные Клоппа узнаю позднее в результате жеребьевки.