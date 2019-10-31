Популярная исполнительница в очередной раз стала объектом критики. Пользователи считают, что Любовь Успенская переборщила с пластическими операциями.

Популярная исполнительница в очередной раз стала объектом критики. Пользователи считают, что Любовь Успенская переборщила с пластическими операциями.Накануне в личном микроблоге в "Инстаграме" знаменитость опубликовала отрывок композиции "Бути без тебе", записанной вместе с исполнителем Андреем Большедворским. Новый трек она сопроводила совместной фотографией с коллегой."На днях у нас состоялся долгожданный релиз нашего дуэта "Бути без тебе". Делюсь им с вами, дорогие друзья, с большим трепетом", – обратилась Любовь Успенская к подписчикам.Пост вызвал негативную реакцию пользователей. Многие поклонники были разочарованы тем, что звезда решила исполнить песню на украинском языке, и обвинили ее в предательстве. "За державу обидно", "Неожиданно! После всех историй с украинцами! Бесят артисты, поющие еще и на их языке!", – выразили мнение возмущенные подписчики.29 Окт 2019 в 9:26 PDTДругие поклонники раскритиковали внешний вид артистки на снимке. Комментаторы заявили, что переборщила с косметическими процедурами. "Что с носом? Ужас какой-то", "Вот зачем себя так уродовать?", "Для Успенской это самый ужасный ракурс. У нее выраженная диспропорция лица".Один из подписчиков даже сравнил артистку с покойным поп-певцом Майклом Джексоном. "А что у вас нос как у Майкла стал?", – поинтересовался пользователь. "Майкл жив!", – с иронией поддержал его другой комментатор.