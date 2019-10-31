Дмитрий Тарасов долго не комментировал свое резонансное расставание с Ольгой Бузовой. Наконец футболист прервал молчание.

Дмитрий Тарасов долго не комментировал свое резонансное расставание с Ольгой Бузовой. Наконец футболист прервал молчание.Дмитрий Тарасов принял участие в программе "Всему Головин" на YouTube. Футболист впервые рассказал свою версию расставания с Ольгой Бузовой. Отметим, что звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" утверждала, будто спортсмен с друзьями выгнал ее из квартиры и забрал машину. Да и вообще, якобы она оказалась последней, кто узнал про его измену.27 Окт 2019 в 3:33 PDTМатериал дополняется