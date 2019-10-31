Под Омском неподалеку от села Азово произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Два человека погибли, еще три человека получили травмы и были госпитализированы.

В нескольких десятках километрах от Омска произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, погибли два человека.Инцидент произошел в четверг, 31 октября, неподалеку от села Азово: легковой автомобиль занесло при обгоне на скользкой дороге, он потерял управление, вылетел на встречную полосу и столкнулся с кроссовером.Торопящийся водитель седана и его пассажир, мужчина и женщина, погибли на месте. Пострадали еще три человека, находившиеся в кроссовере.По информации областного УМВД, пострадавшие были доставлены в больницу, однако о характере и тяжести полученных ими травм не сообщается.