Бывшая любовница бизнесмена Бари Алибасова-младшего Мария Клюева заявила о беременности. В сегодняшнем выпуске программы На самом деле Первого
канала девушка прошла ультразвуковое исследование брюшной полости.
Бывшая любовница бизнесмена Бари Алибасова-младшего Мария Клюева заявила о беременности. В сегодняшнем выпуске программы "На самом деле" Первого
канала девушка прошла ультразвуковое исследование брюшной полости.
В студии ток-шоу Мария Клюева поведала, что находится на втором
месяце беременности. Обнаружив задержку, она сделала экспресс-тест, который
купила в обычной аптеке. В результате – заветные две полоски. По словам Марии,
теперь она намерена пройти полное обследование в Праге. Там у нее живет брат.
Присутствующие на съемках эксперты спросили у Клюевой, сдавала
ли она анализ на определение ХГЧ – хорионического гонадотропина, гормона,
который вырабатывается в теле каждой беременной женщины. Девушка ответила
отрицательно, а после этого заявила, что страдает редким генетическим заболеванием, поэтому
исследования с забором крови ей противопоказаны.
В студии "На самом деле" появился Бари Алибасов-младший. Предполагаемый
отец не верит, что любовница могла забеременеть от него.
"Я представления не имею, как у меня может быть ребенок с
женщиной, с которой у меня больше трех месяцев не было вообще никакой связи", -
высказался бизнесмен.
7 Окт 2019 в 7:36 PDT
В рамках шоу Марию Клюеву осмотрел
медик. Врач ожидал героиню в отдаленной гримерке. С помощью аппарата УЗИ он провел диагностику.
"Мы провели ультразвуковое исследование, маточной
беременности не выявлено. Могу отметить большие размеры матки для девушки, как
она утверждает, нерожавшей. Это может быть связано с каким-то заболеванием", -
резюмировал доктор в эфире ток-шоу .