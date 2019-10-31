Бывшая любовница бизнесмена Бари Алибасова-младшего Мария Клюева заявила о беременности. В сегодняшнем выпуске программы На самом деле Первого канала девушка прошла ультразвуковое исследование брюшной полости.

Бывшая любовница бизнесмена Бари Алибасова-младшего Мария Клюева заявила о беременности. В сегодняшнем выпуске программы "На самом деле" Первогоканала девушка прошла ультразвуковое исследование брюшной полости.В студии ток-шоу Мария Клюева поведала, что находится на второммесяце беременности. Обнаружив задержку, она сделала экспресс-тест, которыйкупила в обычной аптеке. В результате – заветные две полоски. По словам Марии,теперь она намерена пройти полное обследование в Праге. Там у нее живет брат.Присутствующие на съемках эксперты спросили у Клюевой, сдавалали она анализ на определение ХГЧ – хорионического гонадотропина, гормона,который вырабатывается в теле каждой беременной женщины. Девушка ответилаотрицательно, а после этого заявила, что страдает редким генетическим заболеванием, поэтомуисследования с забором крови ей противопоказаны.В студии "На самом деле" появился Бари Алибасов-младший. Предполагаемыйотец не верит, что любовница могла забеременеть от него."Я представления не имею, как у меня может быть ребенок сженщиной, с которой у меня больше трех месяцев не было вообще никакой связи", -высказался бизнесмен.7 Окт 2019 в 7:36 PDTВ рамках шоу Марию Клюеву осмотрелмедик. Врач ожидал героиню в отдаленной гримерке. С помощью аппарата УЗИ он провел диагностику."Мы провели ультразвуковое исследование, маточнойбеременности не выявлено. Могу отметить большие размеры матки для девушки, какона утверждает, нерожавшей. Это может быть связано с каким-то заболеванием", -резюмировал доктор в эфире ток-шоу .