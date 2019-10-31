Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды. Об этом рассказал глава офиса украинского лидера Андрей Богдан. По его словам, Зеленский очень сильно старается и все время куда-то ездит. Все это очень тяжело и забирает много сил и энергии.

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды. Об этом рассказал глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.По его словам, Зеленский очень сильно старается и все время куда-то ездит, а международных встреч у него столько, что Петру Порошенко и не снилось. Украинский президент – "очень популярный в мире человек", ему надо привлекать инвесторов, приглашать политиков, поправлять имидж государства. И все это, по словам Богдана, очень тяжело и забирает много сил и энергии."Очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации — он это очень болезненно воспринимает", — сказал Богдан.Поэтому он рекомендует Зеленскому не читать Facebook, передает РИА Новости.Весной на выборах за Зеленского проголосовали 73 процента украинцев. По данным опросов, сейчас ему доверяют 66 процентов населения, что на 4 процента меньше, чем в августе.Между тем на Украине разгорается новый скандал: народный депутат из президентской партии "Слуга народа" Богдан Яременко переписывался с проституткой во время заседания в Верховной раде. СМИ опубликовали фото смартфона, где на экране подробное обсуждение интимных вопросов и цен.