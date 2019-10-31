Сегодня, 31 октября, отмечается самый пугающий и жуткий праздник – Хеллоуин. Для всех это лишь очередной повод повеселиться и продемонстрировать свои креативные костюмы.

Сегодня, 31 октября, отмечается самый пугающий и жуткий праздник – Хеллоуин. Для всех это лишь очередной повод повеселиться и продемонстрировать свои креативные костюмы.Семья Овечкиных не стала исключением. Александр и его жена Анастасия являются настоящими фанатами этого карнавала, поэтому каждый год ответственно подходят к выбору нарядов.На этот раз супруги отдали предпочтение спортивной тематике. Модель опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм снимок, где показала их с мужем костюмы.Хоккеист решил попробовать себя в роли тренера. Он облачился в ярко-красную ветровку, синие шорты и кепку в тон. Дополнили образ длинные белые гольфы и зажатый в зубах свисток.30 Окт 2019 в 6:11 PDTА избранница спортсмена предстала в образе рефери. Она надела полосатое поло, черные мини-шорты, кепку и гольфы с кроссовками. Вишневого цвета помада завершила необычный образ."Сегодня ролевые игры?😜", – пошутил один из подписчиков.К слову, фанатам амплуа звездной пары очень понравились. Также многие пожелали супругам счастья на долгие годы, отметив, что они являются примером для подражания. "Огненно🔥😜❤", "Прикольные!", "Класс", "Великолепные!🌹", "Ваааау, какие же вы красивые🙌🏻", "Самые стильные и суперские!😍", "Шикарны!", – восхищались фолловеры.