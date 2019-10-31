1 ноября знаменитой российской актрисе исполняется 45 лет. Предстоящий год будет невероятно насыщенным для Марии Порошиной в личном плане. Знаменитость познакомится с женатым кавалером, который будет готов бросить семью ради новой любви.
1 ноября знаменитой российской актрисе исполняется 45 лет. Предстоящий год будет невероятно насыщенным для Марии Порошиной в личном плане. Знаменитость познакомится с женатым кавалером, который будет готов бросить семью ради новой любви.
"Марию Порошину ждет невероятно насыщенный год,
и это касается всех сфер жизни. Работать актрисе придется много, времени на
отдых не будет. Многодетную мать будут буквально рвать на части. Что-то будет
иметь успех в финансовом выражении, что-то будет казаться совершенно невыгодным
предприятием, но привлекательным для самой Марии с точки зрения творчества. Все
будет наслаиваться одно на другое, но, тем не менее, она успеет все благодаря
нечеловеческим усилиям. Можно сказать, у нее получится объять необъятное", -
рассказала "Дни.ру"
В новом году у Порошиной появится
подруга или друг, которая(ый) приведет ее в совершенно новый круг общения и,
можно сказать, откроет ей глаза на тех, с кем она дружила и находилась в
непосредственном контакте ранее. Общение с этим человеком принесет ей массу
пользы и даст возможность попасть в совершенно иную среду.
Порошина сможет удивить поклонников
и в личном плане. Все мы знаем, что она не раскрывает информацию о своем мужчине.
У пары есть ребенок, и это практически все, что мы знаем. Но в новом году у Марии
появится новый кавалер. И это будет невероятная любовь. Человек женатый, будет
готов бросить к ее ногам все, даже уйти от своей семьи.
20 Окт 2019 в 3:54 PDT
И тут встанет
перед выбором. Устоять ей будет
невероятно сложно. Мария всю жизнь думала о таком человеке, искала все эти
качества в своих партнерах… "Карты показывают двойственность пути. Если она все
же примет решение и уйдет от своего нынешнего мужчины – отца своего ребенка, то
впереди ее ждет интересная жизнь, брак и возможно даже рождение детей", – предсказала ясновидящая.