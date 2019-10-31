1 ноября знаменитой российской актрисе исполняется 45 лет. Предстоящий год будет невероятно насыщенным для Марии Порошиной в личном плане. Знаменитость познакомится с женатым кавалером, который будет готов бросить семью ради новой любви.

1 ноября знаменитой российской актрисе исполняется 45 лет. Предстоящий год будет невероятно насыщенным для Марии Порошиной в личном плане. Знаменитость познакомится с женатым кавалером, который будет готов бросить семью ради новой любви."Марию Порошину ждет невероятно насыщенный год,и это касается всех сфер жизни. Работать актрисе придется много, времени наотдых не будет. Многодетную мать будут буквально рвать на части. Что-то будетиметь успех в финансовом выражении, что-то будет казаться совершенно невыгоднымпредприятием, но привлекательным для самой Марии с точки зрения творчества. Всебудет наслаиваться одно на другое, но, тем не менее, она успеет все благодарянечеловеческим усилиям. Можно сказать, у нее получится объять необъятное", -рассказала "Дни.ру"В новом году у Порошиной появитсяподруга или друг, которая(ый) приведет ее в совершенно новый круг общения и,можно сказать, откроет ей глаза на тех, с кем она дружила и находилась внепосредственном контакте ранее. Общение с этим человеком принесет ей массупользы и даст возможность попасть в совершенно иную среду.Порошина сможет удивить поклонникови в личном плане. Все мы знаем, что она не раскрывает информацию о своем мужчине.У пары есть ребенок, и это практически все, что мы знаем. Но в новом году у Мариипоявится новый кавалер. И это будет невероятная любовь. Человек женатый, будетготов бросить к ее ногам все, даже уйти от своей семьи.20 Окт 2019 в 3:54 PDTИ тут встанетперед выбором. Устоять ей будетневероятно сложно. Мария всю жизнь думала о таком человеке, искала все этикачества в своих партнерах… "Карты показывают двойственность пути. Если она всеже примет решение и уйдет от своего нынешнего мужчины – отца своего ребенка, товпереди ее ждет интересная жизнь, брак и возможно даже рождение детей", – предсказала ясновидящая.