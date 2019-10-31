Он продал ее знакомому

Суздальский районный суд признал виновным в незаконном сбыте наркотических средств 49-летнего местного жителя. Он приговорен к 4 годам тюрьмы.Осенью 2018 года мужчина собрал дикорастущую коноплю во Владимире, а затем привез ее домой в Суздаль. В весной 2019 года к нему обратился знакомый, попросивший продать наркотики, мотивируя свою просьбу плохим самочувствием и тяжелым состоянием здоровья.Поддавшись на уговоры приятеля, мужчина все-таки продал ему коноплю за 4 тысячи рублей. А знакомый перепродал полученные наркотики.