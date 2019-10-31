В Волгограде мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на супругу и мать, убил их, а затем обезглавил. В содеянном он признался знакомой по телефону. Как сообщает , приятельница ..

В Волгограде мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на супругу и мать, убил их, а затем обезглавил. В содеянном он признался знакомой по телефону. Как сообщает , приятельница убедилась, что тот не шутит, и позвонила в полицию.До приезда стражей порядка подозреваемый попытался покончить с собой, однако ему вовремя оказали медицинскую помощь. Решается вопрос об аресте задержанного, отмечает .