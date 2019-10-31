Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на свою супругу и мать в Волгограде, убил их, а затем обезглавил. Во всем произошедшем он признался своей знакомой по телефону. Как ..

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на свою супругу и мать в Волгограде, убил их, а затем обезглавил. Во всем произошедшем он признался своей знакомой по телефону.Как передает , приятельница мужчины убедилась в том, что он говорит ей правду и позвонила в полицию. Еще до приезда сотрудников полиции убийца пытался покончить с собой, однако ему вовремя оказали медицинскую помощь.В настоящий момент жизни мужчины ничего не угрожает. Решается вопрос об аресте задержанного, отмечает .