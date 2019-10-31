Телеведущая Виктория Лопырева выложила в Инстаграме новый пост, где уточнила свое состояние. Подписчики звезды пожелали ей скорейшего выздоровления и поддержали теплыми словами.

Телеведущая Виктория Лопырева выложила в "Инстаграме" новый пост, где уточнила свое состояние. Подписчики звезды пожелали ей скорейшего выздоровления и поддержали теплыми словами.В подписи под своей фотографией Лопырева уточнила, что с ней все хорошо, и падение в аэропорту Домодедово обошлось ей всего лишь легкой травмой колена."Ребяяяяята, со мной все ОК! 👌🏾(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)Ночью в Дубае 🇦🇪 сделали x ray, перелом не обнаружен 🙌🏽, Бриллианты, правда, тоже", – написала телеведущая.31 Окт 2019 в 4:21 PDTПод ее постом уже появилось больше 200 комментариев, где друзья и поклонники интересуются произошедшей неприятностью, а также желают скорейшего выздоровления."Слава Богу! Надеюсь, не больно! Береги себя и прекрасные ноги свои!" – написала подписчица Лопыревой.Кстати, звезда обратила внимание еще и на то, как хорошо работает соцслужба Домодедово. По ее словам, они дозвонились до нее, чтобы убедиться, что все хорошо."Очень приятно, тем более, что, как я уже писала, полиция аэропорта Домодедово всегда работает на высшем уровне, как и в Шереметьево ✊🏽, но мой вам совет: приезжайте на рейс вовремя ⏰V", – добавила Лопырева.Ранее днем, телеведущая сообщила о том, что упала в аэропорту Домодедово, когда спешила на свой рейс. При падении была повреждена нога, и звезда опасалась, что не обошлось без перелома.