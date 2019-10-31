Сегодня, 31 октября, звезда фильма Москва слезам не верит Раиса
Рязанова отмечает 75-летие. В студии программы Судьба человека на телеканале Россия
1 артистка рассказала, почему ушла от мужа.
Сегодня, 31 октября, звезда фильма "Москва слезам не верит" Раиса
Рязанова отмечает 75-летие. В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия
1" артистка рассказала, почему ушла от мужа.
Раиса Рязанова в браке была единожды. От супруга артиста Юрия
Перова она родила сына. Отпрыск пошел по стопам родителей, сегодня он играет на
сцене столичного театра.
"Мы познакомились с мужем в институте. Он пришел из армии.
На третьем курсе мы уже поженились. На четвертом курсе у нас родился сын", – поведала
Рязанова в сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".
Через несколько лет после свадьбы Раиса Ивановна ушла от
мужа. Артистка влюбилась в другого мужчину.
"На съемках фильма "День и вся жизнь" я влюбилась в другого
мужчину. Тогда был такой максимализм у меня в душе. Либо так, либо так.
Инициатором расставания с мужем была, конечно, я", – поведала звезда ведущему
программы Борису Корчевникову.
Юрий Перов надеялся, что жена вернется. "Он дал мне десять
лет, чтобы я подумала. Он десять лет не женился, но я так и не одумалась", – поделилась
Раиса Рязанова.
Также в студии программы артистка призналась,
что мужчина, ради которого она бросила супруга, был несвободен. Более того, он не
собирался бросать свою семью. Рязанову роль любовницы устраивала.
"Я ждала звонков от него. Я со страхом ждала предложения. И
слава Богу, что ничего не произошло. Я не искала выход из положения, растила
сына и просто жила", – вспомнила Раиса Рязанова эфире ток-шоу