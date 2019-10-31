Сегодня, 31 октября, звезда фильма Москва слезам не верит Раиса Рязанова отмечает 75-летие. В студии программы Судьба человека на телеканале Россия 1 артистка рассказала, почему ушла от мужа.

Сегодня, 31 октября, звезда фильма "Москва слезам не верит" РаисаРязанова отмечает 75-летие. В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия1" артистка рассказала, почему ушла от мужа.Раиса Рязанова в браке была единожды. От супруга артиста ЮрияПерова она родила сына. Отпрыск пошел по стопам родителей, сегодня он играет насцене столичного театра."Мы познакомились с мужем в институте. Он пришел из армии.На третьем курсе мы уже поженились. На четвертом курсе у нас родился сын", – поведалаРязанова в сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".Через несколько лет после свадьбы Раиса Ивановна ушла отмужа. Артистка влюбилась в другого мужчину."На съемках фильма "День и вся жизнь" я влюбилась в другогомужчину. Тогда был такой максимализм у меня в душе. Либо так, либо так.Инициатором расставания с мужем была, конечно, я", – поведала звезда ведущемупрограммы Борису Корчевникову.Юрий Перов надеялся, что жена вернется. "Он дал мне десятьлет, чтобы я подумала. Он десять лет не женился, но я так и не одумалась", – поделиласьРаиса Рязанова.Также в студии программы артистка призналась,что мужчина, ради которого она бросила супруга, был несвободен. Более того, он несобирался бросать свою семью. Рязанову роль любовницы устраивала."Я ждала звонков от него. Я со страхом ждала предложения. Ислава Богу, что ничего не произошло. Я не искала выход из положения, растиласына и просто жила", – вспомнила Раиса Рязанова эфире ток-шоу