Стоимость реконструкции комплекса водозаборного сооружения в Юрьеве-Польском составляет 67,4 млн рублей.

Во Владимирской области второй год подряд реализуется федеральный проект «Чистая вода» нацпроекта «Экология». В 2019 году были выполнены работы по одному проекту – в Меленках, в этом году реализуется уже три проекта, в том числе по реконструкции водозаборных сооружений в Юрьеве-Польском.Как выполняются работы на этом объекте проверила директор Департамента ЖКХ Владимирской области Елена Семёнова. Вместе с представителями муниципалитета и журналистами она осмотрела водозабор, пообщалась с руководством подрядной организации.«Проблема с качественной питьевой водой в части Юрьева-Польского существует давно, в водопроводной воде отмечено превышение предельно допустимого содержания железа более чем в 3 раза. Этот вопрос, в связи с многочисленными обращениями граждан, находится на контроле администрации Президента России. Мероприятия по реконструкции водозабора в Юрьеве-Польском начались более 10 лет назад, но по ряду причин не были завершены. И только благодаря нацпроекту «Экология» и федеральному проекту «Чистая вода» эти работы наконец-то будут выполнены. Причем, самое главное, жители практически не ощутят изменения стоимости за услуги водоснабжения – тариф увеличится в допустимых пределах роста, в рамках ежегодной индексации», – отметила Елена Семёнова.Стоимость реконструкции комплекса водозаборного сооружения в Юрьеве-Польском составляет 67,4 млн рублей, в том числе 63,4 млн рублей из федерального бюджета, 1,3 млн рублей из областного бюджета и 2,7 млн. рублей из местного бюджета.На сегодняшний день работы на объекте выполнены уже более чем на 80 процентов. В реконструированных зданиях будет установлено новое насосное оборудование, трубопроводы и запорная арматура, технологическое оборудование по обезжелезиванию воды с применением технологии озоносорбции и две ультрафиолетовые установки для дезинфекции воды. Проект также предусматривает реконструкцию двух резервуаров чистой воды. Кроме того, для предотвращения остановки подачи воды при аварийном отключении электроэнергии, на водозаборе предусмотрена новая дизель-генераторная установка. Завершение работ запланировано на декабрь 2020 года.(Фото:пресс-служба администрации Владимирской области)