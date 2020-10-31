Экс-директор ФГУП «Владимирское протезно-ортопедическое предприятие» организовал производство так, что изготавливались дешевые протезы, которые не соответствуют техническим ..

Экс-директор ФГУП «Владимирское протезно-ортопедическое предприятие» организовал производство так, что изготавливались дешевые протезы, которые не соответствуют техническим характеристикам. Контракты заключались с Владимирским региональным отделением Фонда социального страхования. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.В документах указывались недостоверные сведения об изготовлении изделий из импортных, более дорогих, составляюшихЗа счёт завышения стоимости продукции сверхприбыль более 1 млн рублей. Из них 150 000 получил сам руководитель.В результате суд назначил обвиняемому штраф – 50 000 рублей, а также удовлетворил иск на сумму 1 млн рублей. Средства должны возместить ФСС.Приговор Ленинского райсуда в законную силу не вступил.