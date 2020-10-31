В четверг выходец из Туниса Брахим Ауиссауи устроил кровавую бойню около собора Нотр-Дам во французской Ницце. Нападавший кричал Аллах Акбар, что свидетельствовало о его приверженности исламу.

В четверг выходец из Туниса Брахим Ауиссауи устроил кровавую бойню около собора Нотр-Дам во французской Ницце. Нападавший кричал "Аллах Акбар", что свидетельствовало о его приверженности исламу.Брахим Ауиссауи был вооружен ножом. В результате его действий погибли трое человек – священнослужитель и две женщины, одна из которых была многодетной матерью. Преступник был ранен и задержан полицией. Вечером того же дня в Ницце начались демонстрации: на улицы вышли толпы людей, скандировавших "Ислам – вон из Европы!".Ряд наблюдателей полагает, что атаку радикальных исламистов спровоцировали недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, который поддержал создание карикатур на пророка Мухаммеда – центральной фигуры в исламе. Последователи религии считают, что изображать проповедника нельзя.Макрона осудили многие исповедующие ислам знаменитости, среди которых был и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что высказывания французского лидера могут спровоцировать экстремистскую активность. Кадыров подчеркнул, что мусульмане не позволят оскорблять проповедника карикатурами.Ему возразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который заявил, что ничто не может оправдать поддержку террористических действий. В ответ чеченский лидер разразился бурными эмоциями в адрес политика, обвинив его в попытке самопиара и призвав не лезть не в своё дело."Религия и культура – понятия с тобой не сочетающиеся", – сказал Рамзан Кадыров главе либерал-демократов.Затем Кадыров в грубой форме потребовал от Жириновского извинений. И высказал в его адрес неоднозначную угрозу."Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной Думе. Иначе ни мандат, ни деньги тебе не помогут", – пригрозил чеченский политик.