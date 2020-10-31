Областные парламентарии обсудили он-лайн итоги независимой оценки качества условий оказания услуг в социальной сфере.

Областные парламентарии обсудили он-лайн итоги независимой оценки качества условий оказания услуг в социальной сфере.Своевременные итогиНезависимый (то есть непредвзятый) контроль условий, в которых жителям нашего региона предоставляют услуги учреждения культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания, - крайне важная процедура. Экспертами в ней традиционно выступают представители специально созданных по каждому из направлений общественных советов. И, конечно же, неравнодушные жители, которые высказывают своё мнение при анонимном анкетировании.В дальнейшем аналитики направляют выводы в соответствующие департаменты областной администрации. Губернаторский отчёт формируют на их основании. На недавно прошедшем заседании «социальных» комитетов ЗС его представлял первый заместитель губернатора, курирующий социальный блок, Сергей Шевченко. Присутствовали и руководители профильных департаментов.В прошлом году с аналогичной темой перед депутатами Заксобрания выступала экс-вице-губернатор Марина Чекунова. Тогда отчёт не удовлетворил парламентариев. Представительница областной администрации акцентировала внимание на небольших достижениях, обходя вниманием глобальные проблемы. Например, плачевное состояние больниц, которое «аукнулось» нам в связи с коронавирусными событиями.Как это часто бывает в последнее время, доклад чиновника практически полностью состоял из сухих, малоинформативных цифр. Одни из самых заметных претензий затрагивали вопросы обеспечения доступности услуг для людей с ограниченными возможностями.- Основные недоработки: недостаточные условия для слабовидящих пациентов - нет дублирования информации шрифтом Брайля, не везде установлены пандусы. Не соответствуют подъёмники для больных на колясках. Ни у одной организации, по словам пациентов, нет специального персонала - сопровождающих работников, - говорит первый заместитель губернатора Сергей Шевченко.По итогам исследований сформировали рейтинги учреждений, а в отношении их руководителей, в зависимости от результатов, приняли поощрительные меры или дисциплинарные взыскания.Старые грабли?Как и в прошлом году, народные избранники обратили внимание чиновников на серьёзный недостаток мониторинга. Дело в том, что формулировка закона предписывает оценивать не сами услуги, а лишь условия их предоставления. Из-за этого от сути проблем акценты смещаются на второстепенные вещи.- Опросник не отражает реального положения вещей, - говорит председатель комитета по социальной политике Сергей Бирюков. - Люди жалуются на то, что невозможно записаться на приём к врачу, особенно по интернету, что в поликлиниках огромные очереди, что специалистов не хватает. В анкете же им предлагают отвечать на вопросы о том, есть ли в холле кулер с водой и информационные таблички со шрифтом Брайля. Не об этом нужно говорить, а о том, что государственную политику в сфере здравоохранения в области не исполняют.Парламентарии подошли к обсуждению отчёта шире, чем предполагал формальный «доклад». Они постарались вывести разговор на существенные системные недочёты. Депутаты вновь подняли проблему затягивания сроков строительства ФАПов на селе. Многие медучреждения, которые должны были сдать в этом году, до сих пор не достроили.Также народных избранников обеспокоила явная коммерциализация региональной системы здравоохранения. Они обратили внимание чиновников на то, что в главной клинике региона (ОКБ) сократили руководящие кадры, однако ввели должность главного врача по коммерческой работе. Странное решение, особенно в суровые времена борьбы с коронавирусом...Просят принять меры?Говорили и о других проблемах, которые вывела на первый план пандемия. Например, власти до сих пор не решили проблему недостаточного обеспечения врачей средствами индивидуальной защиты, а ПЦР-тестирование на коронавирус и КТ-диагностика всё больше переходят в поле деятельности частных клиник.Нельзя оставить без внимания и тот факт, что депутаты усомнились в достоверности официальной статистики.- В отчёте за 19 октября указали наличие 126 свободных ковид-коек. А накануне, 18 октября, фельдшера «скорой» мне говорили, что свободных мест нет вообще. Пациентов даже с 75% поражением лёгких везти некуда. Их оставляют дома на участкового терапевта. Никакого разделения потоков тоже в реальности нет - все в одной очереди. Машины «скорой» не располагают запасом кислорода, и тяжёлых больных из столицы региона, где нет мест в ковид-госпиталях, в районные больницы просто не довезти, - говорит депутат регионального Законодательного Собрания Лариса Емельянова.В свою очередь, директор департамента здравоохранения Елена Утемова сказала, что о проблеме с кислородом руководство «скорой помощи» не заявляло. Также, по её словам, всем пациентам с подозрением на коронавирус обязаны выдать некую «форму 057», которая обеспечит бесплатное прохождение компьютерной томографии. Что касается коммерциализации медицины, Елена Утемова обратила внимание участников заседания на то, что частные и государственные медицинские учреждения «имеют по закону равные права».Вице-губернатор добавил, что сейчас государственная система здравоохранения не справляется с большим объёмом работы. Поэтому привлечение частных клиник к диагностике пациентов - необходимо.- Мы снова вынуждены констатировать, что отчёт весьма формальный. Он не отражает реальных проблем, которые по-настоящему волнуют людей. Безусловно, есть закон, согласно которому отчёт составляют об условиях предоставления услуг. Но всё равно этот важный документ мог бы быть более глубоким - эксперты собрали достаточно информации для анализа. В своих рекомендациях мы указываем на это. Мы просим принять меры по недопущению дальнейшей коммерциализации системы здравоохранения, исключить переадресацию пациентов на диагностику в частные клиники. Также мы говорим о необходимости обеспечить оказание медицинской помощи в безопасных условиях: разделять потоки и брать тесты на дому, - высказал единодушную позицию народных избранников Сергей Бирюков.Илья Морозов