К 100-летию Русского исхода мы готовы представить сегодня новый материал. И будет он о человеке, о котором невозможно рассказать всё в одном репортаже. Так многогранна его жизнь. Его имя Василий Шульгин.
К 100-летию Русского исхода мы готовы представить сегодня новый материал. И будет он о человеке, о котором невозможно рассказать всё в одном репортаже. Так многогранна его жизнь. Его имя Василий Шульгин.
- Наклонившись, он прошептал мне на ухо: "Это дело решенное".
С такими словами к Василию Шульгину обратился Николай Второй. В марте 1917-го последний русский царь отрёкся от престола. Отречение приняли два политических деятеля того времени: Александр Гучков и Василий Шульгин.
Спустя практически 50 лет Шульгин будет рассказывать об этом с экранов кинотеатров. В картине "Перед судом истории" Шульгин сыграет самого себя. Фильм вышел в 1964 году, но скоро его сняли с показа. По замыслу авторов, лидер дореволюционной Госдумы должен был предстать классовым врагом. Но этого сделать не удалось.
Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:
- Рассказывая об этих событиях, Шульгин был таким убедительным, ярким, что в ходе повествования зрители невольно становились на сторону Шульгина.
Это плащ-пальто Шульгину купили специально для съёмок. Теперь экспонат - часть выставки Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
Жизнь самого Шульгина похожа на приключенческий фильм. Большевиков он не принял, примкнул к Белому движению на юге России, занимался подготовкой добровольческой организации для борьбы с большевиками в Одессе, выпускал газету "Киевлянин" в Украине. Затем он эмигрировал в Чехословакию, прожил год к Берлине и, наконец, обосновался к Королевстве Сербов. За границей делал всё, чтобы сохранить национальную идентичность русской эмиграции. В Югославии он издавал газету "Благовест". Среди такого многообразия городов и стран особое место в жизни Шульгина занял Владимир. В 1944 году Василия Витальевича по приказу Кремля вывезли из Югославии и осудили за антисоветскую деятельность. 12 лет он провёл во Владимирском централе. Амнистия для Шульгина станет символом свободы. Свои чувства он выразит на бумаге.
Юрий Прибылов, научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника:
- Это очень интересная серия рисунков. Они написаны после освобождения из тюрьмы. Отражают эмоции, связанные с освобождением. Рисунок "Отворите мне темницу" озаглавлен первой строчкой стихотворения Лермонтова "Желание".
Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:
- Увидев рояль, он сразу сел за инструмент и сыграл что-то из Вагнера. К счастью, Нина Георгиевна и её муж оказались дома и были сделаны фотографии.
О жизни Шульгина во Владимире рассказывает и этот рояль. Его музею передала учитель музыки Нина Горецкая. С Горецкими Шульгин познакомился во Владимире. Но связывала их не только музыка. Оказалось, что дядя Нины Георгиевны - Артур Артузов - главный разработчик операции "Трест" по выявлению монархистов. Большевики создали организацию, куда вербовали сторонников царского режима. Шульгин даже не подозревал об обмане. Он просто хотел найти сына.
Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:
- И именно деятельность этой организации сделала возможным нелегальный приезд Василия Витальевича Шульгина в Советский союз. А причина у него была очень важная - он пытался найти следы своего среднего сына.
Сына Шульгин так и не нашел. Вениамин погиб в Гражданскую войну, как и старший брат Василий. Род Шульгиных продолжил младший Дмитрий. В годы революции он покинул Россию . Из Франции эмигрировал в Америку. С отцом переписывался , но вновь так и не встретились. Последние годы Василия Витальевича прошли в этом доме на улице Фейгина. Умер политический деятель в 1976 году. В историю он вошел как человек, который принял отречение последнего русского царя.
Нина Глизница при содействии Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
"Вести-Владимир"