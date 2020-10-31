К 100-летию Русского исхода мы готовы представить сегодня новый материал. И будет он о человеке, о котором невозможно рассказать всё в одном репортаже. Так многогранна его жизнь. Его имя Василий Шульгин.

К 100-летию Русского исхода мы готовы представить сегодня новый материал. И будет он о человеке, о котором невозможно рассказать всё в одном репортаже. Так многогранна его жизнь. Его имя Василий Шульгин.- Наклонившись, он прошептал мне на ухо: "Это дело решенное".С такими словами к Василию Шульгину обратился Николай Второй. В марте 1917-го последний русский царь отрёкся от престола. Отречение приняли два политических деятеля того времени: Александр Гучков и Василий Шульгин.Спустя практически 50 лет Шульгин будет рассказывать об этом с экранов кинотеатров. В картине "Перед судом истории" Шульгин сыграет самого себя. Фильм вышел в 1964 году, но скоро его сняли с показа. По замыслу авторов, лидер дореволюционной Госдумы должен был предстать классовым врагом. Но этого сделать не удалось.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Рассказывая об этих событиях, Шульгин был таким убедительным, ярким, что в ходе повествования зрители невольно становились на сторону Шульгина.Это плащ-пальто Шульгину купили специально для съёмок. Теперь экспонат - часть выставки Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Жизнь самого Шульгина похожа на приключенческий фильм. Большевиков он не принял, примкнул к Белому движению на юге России, занимался подготовкой добровольческой организации для борьбы с большевиками в Одессе, выпускал газету "Киевлянин" в Украине. Затем он эмигрировал в Чехословакию, прожил год к Берлине и, наконец, обосновался к Королевстве Сербов. За границей делал всё, чтобы сохранить национальную идентичность русской эмиграции. В Югославии он издавал газету "Благовест". Среди такого многообразия городов и стран особое место в жизни Шульгина занял Владимир. В 1944 году Василия Витальевича по приказу Кремля вывезли из Югославии и осудили за антисоветскую деятельность. 12 лет он провёл во Владимирском централе. Амнистия для Шульгина станет символом свободы. Свои чувства он выразит на бумаге.Юрий Прибылов, научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Это очень интересная серия рисунков. Они написаны после освобождения из тюрьмы. Отражают эмоции, связанные с освобождением. Рисунок "Отворите мне темницу" озаглавлен первой строчкой стихотворения Лермонтова "Желание".Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Увидев рояль, он сразу сел за инструмент и сыграл что-то из Вагнера. К счастью, Нина Георгиевна и её муж оказались дома и были сделаны фотографии.О жизни Шульгина во Владимире рассказывает и этот рояль. Его музею передала учитель музыки Нина Горецкая. С Горецкими Шульгин познакомился во Владимире. Но связывала их не только музыка. Оказалось, что дядя Нины Георгиевны - Артур Артузов - главный разработчик операции "Трест" по выявлению монархистов. Большевики создали организацию, куда вербовали сторонников царского режима. Шульгин даже не подозревал об обмане. Он просто хотел найти сына.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- И именно деятельность этой организации сделала возможным нелегальный приезд Василия Витальевича Шульгина в Советский союз. А причина у него была очень важная - он пытался найти следы своего среднего сына.Сына Шульгин так и не нашел. Вениамин погиб в Гражданскую войну, как и старший брат Василий. Род Шульгиных продолжил младший Дмитрий. В годы революции он покинул Россию . Из Франции эмигрировал в Америку. С отцом переписывался , но вновь так и не встретились. Последние годы Василия Витальевича прошли в этом доме на улице Фейгина. Умер политический деятель в 1976 году. В историю он вошел как человек, который принял отречение последнего русского царя.Нина Глизница при содействии Владимиро-Суздальского музея-заповедника."Вести-Владимир"