Сегодня повод вспомнить и о пешеходной зебре. Она впервые появилась на дороге именно в этот день 31 октября 69 лет назад.

Вот также однажды белая молочная струйка, льющаяся из прохудившегося молоковоза, помогла сделать полезное открытие. След на дороге подтолкнул члена дорожной комиссии из Мичигана Эдварда Хайнса к мысли, что на дорожное полотно можно наносить специальные знаки. Сегодня повод вспомнить и о пешеходной зебре. Она впервые появилась на дороге именно в этот день 31 октября 69 лет назад.Владимир на старых снимках. На улицах города- конные повозки, торговцы. В середине 20 века -уже первые автомобили, троллейбусы. И конечно, пешеходы, которые пересекают проезжую часть там, где им удобно. Привычной для горожан "зебры" в то время на дорогах не было. Она появится только в конце 60-х .О безопасности пешеходов в мире задумывались еще с древних времен. Вымощенные дороги в древнем Риме, например, маркировали по центру светлыми камнями. И камни эти нужны были для того, чтобы не запачкать ноги отходами, которые сбрасывались прямо на проезжую часть.После многократных исследований в 1951 году в октябре гениальная идея родится в Великобритании . То, что продольные белые полосы на проезжей части подсознательно заставляют водителя снижать скорость- будет научно доказано. С этого времени на дорогах появятся черно- белые зебры. Новинка сразу разлетится по всей Европе. Именно зебра попадет на обложку знаменитого альбома группы "Битлз". До сих пор за этим переходом на Эбби- Роуд - единственном в мире- можно наблюдать в режиме реального времени в интернете. Он признан культурной ценностью национального значенияПовезет и зебре у Богородице- Рождественского монастыря в областном центре . Она станет самой знаменитой во Владимире- попадет в историю. В советскую меланхоличную драму 80-х "Полеты во сне и наяву". Именно на этом месте герой Олега Янковского упадет в обморок, чтобы привлечь внимание своей возлюбленной.- Ну как тебе лучше? Значительно.Из серьезной дорожной разметки пешеходные зебры в наше время превращают в нечто забавное , тематическое и креативное. Чего только не увидишь на пешеходных переходах по всему миру. Привлекают внимание к переходам новыми интересными способами. В Китае, например, используют умную подсветку, а выход горожан на проезжую часть контролируют автоматические ленты и даже струя воды.Светодиодные фонари, флуоресцентные предупреждающие знаки, искусственные неровности снижают аварийность и на дорогах Владимирской области. Но все же, как говорится, на Зебру надейся, а сам все же посмотри по сторонам.Екатерина Гусева .Татьяна Воронцова. Вести-Владимир.