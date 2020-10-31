Последние новости явственно указывают на то, что конец эпидемии коронавируса в мире в ближайшие месяцы не предвидится в, уверены эксперты. Данные статистики вторят их выводам.
Последние новости явственно указывают на то, что конец эпидемии коронавируса в мире в ближайшие месяцы не предвидится в, уверены эксперты. Данные статистики вторят их выводам.
Коронавирус в России остается одним из самых актуальных вызовов, над ответом на который работают политики, ученые и врачи. Их иностранные коллеги работают на этом же направлении у себя.
Коронавирус в Москве
Заболели – 419 196
Умерли – 6 713
Выздоровели – 307 816
Коронавирус в России
Заболели – 1 599 976
Умерли – 27 668
Выздоровели – 1 200 560
Коронавирус в мире
Заболели – 45 622 047
Умерли – 1 190 810
Выздоровели – 32 996 455
Коронавирус сегодня | | | | | | | |