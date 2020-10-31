Последние новости явственно указывают на то, что конец эпидемии коронавируса в мире в ближайшие месяцы не предвидится в, уверены эксперты. Данные статистики вторят их выводам.

Последние новости явственно указывают на то, что конец эпидемии коронавируса в мире в ближайшие месяцы не предвидится в, уверены эксперты. Данные статистики вторят их выводам.Коронавирус в России остается одним из самых актуальных вызовов, над ответом на который работают политики, ученые и врачи. Их иностранные коллеги работают на этом же направлении у себя.Коронавирус в МосквеЗаболели – 419 196Умерли – 6 713Выздоровели – 307 816Коронавирус в РоссииЗаболели – 1 599 976Умерли – 27 668Выздоровели – 1 200 560Коронавирус в миреЗаболели – 45 622 047Умерли – 1 190 810Выздоровели – 32 996 455Коронавирус сегодня | | | | | | | |