Завладев картой, неизвестные отправились в ближайший банкомат, где перевели на свой счет 150 тысяч рублей, после чего вернули карту обратно пенсионерке...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Южное при содействии сотрудников УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в мошенничестве.В отдел полиции от 73-летней москвички поступило заявление о мошенничестве. Потерпевшая рассказала, что к ней в квартиру на Россошанской улице позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками коммунальных служб. Гости сообщили, что в доме проводятся плановые работы по обслуживанию водопроводной системы и предложили пенсионерке установить счетчик нового поколения за небольшую плату, на что москвичка согласилась. Не выполнив работу, гости сразу же потребовали у пожилой женщины оплату в размере 80 тысяч рублей. Не имея такой суммы наличными, она дала им свою банковскую карту и сказала ПИН-код, чтобы они самостоятельно сняли денежные средства в банкомате, а потом обратно вернули ей ее карту. Завладев картой, неизвестные отправились в ближайший банкомат, где перевели на свой счет 150 тысяч рублей, после чего вернули карту обратно пенсионерке. Позднее женщина позвонила в банк и, узнав о хищении с карты денежных средств, обратилась в полицию. Ущерб составил 150 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на улице Газопровод задержали одного из подозреваемых – неработающего 28-летнего москвича. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.Установлено, что задержанный не являлся сотрудником коммунальных служб.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание второго соучастника данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22