Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.

Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.- Оставление в опасности. Росздравнадзор проверяет жалобы владимирских медиков на нехватку коек.- Всеобщий режим или бесполезный маскарад. Жителям региона напоминают, как правильно и важно носить маски.- Донорские антитела. Врачи просят пациентов, переболевших коронавирусом, сдать плазму крови.- Под личиной благотворительности. В Москве по делу о мошенничестве задержаны организаторы владимирского кинофестиваля.- Дальше дороги нет. Жителей деревни в Александровском районе снова оставили без асфальта.- И… Семейные прогулки, погоня за лосем и волчья доля. Свежие кадры из фотоловушек во владимирских заказниках.