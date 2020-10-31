Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.
Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.
- Оставление в опасности. Росздравнадзор проверяет жалобы владимирских медиков на нехватку коек.
- Всеобщий режим или бесполезный маскарад. Жителям региона напоминают, как правильно и важно носить маски.
- Донорские антитела. Врачи просят пациентов, переболевших коронавирусом, сдать плазму крови.
- Под личиной благотворительности. В Москве по делу о мошенничестве задержаны организаторы владимирского кинофестиваля.
- Дальше дороги нет. Жителей деревни в Александровском районе снова оставили без асфальта.
- И… Семейные прогулки, погоня за лосем и волчья доля. Свежие кадры из фотоловушек во владимирских заказниках.