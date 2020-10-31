На чужой земле.
На чужой земле.
Установлено
что администрацией муниципального образования Вязниковский район и ООО «ЭкоТех», обществу предоставлен в пользование участок в деревне Поздняково, где организована станция перегрузки отходов. Им в
течение июня-октября осуществлялся завоз отходов деревообработки, которые размещались непосредственно на почве на смежных со станцией перегрузки земельных участках. Документов на которые у ООО «ЭкоТех» нет, сообщила пресс-служба облпрокуратуры..
Владимирским природоохранным прокурором вынесено постановление о возбуждении дел об административных правонарушениях, таких как самовольное занятие земельного участка и
несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления)
Внесено представление с требованием освободить самовольно занятые земельные участки от отходов.