На чужой земле.

На чужой земле.Установленочто администрацией муниципального образования Вязниковский район и ООО «ЭкоТех», обществу предоставлен в пользование участок в деревне Поздняково, где организована станция перегрузки отходов. Им втечение июня-октября осуществлялся завоз отходов деревообработки, которые размещались непосредственно на почве на смежных со станцией перегрузки земельных участках. Документов на которые у ООО «ЭкоТех» нет, сообщила пресс-служба облпрокуратуры..Владимирским природоохранным прокурором вынесено постановление о возбуждении дел об административных правонарушениях, таких как самовольное занятие земельного участка инесоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления)Внесено представление с требованием освободить самовольно занятые земельные участки от отходов.