Помогли судебным приставам вычислить должников на дороге. В Гороховецком районе сотрудники полиции вышли в рейд вместе с судебными приставами и общественниками. Задачей участников рейда

Помогли судебным приставам вычислить должников на дороге. В Гороховецком районе сотрудники полиции вышли в рейд вместе с судебными приставами и общественниками. Задачей участников рейда было не только вычислить неплательщиков, но и взыскать с них административные штрафы. Для работы участники рейда использовали специальный программно-технический комплекс, он идентифицирует транспортные средства, принадлежащие должникам по исполнительным производствам. При вычислении