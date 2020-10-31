Дорожные полицейские напомнили о значении световых сигналов светофора, а также о важности и необходимости использования светоотражающих элементов на одежде.

Сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» встретились с учащимися Григорьевской школы в Гусь-Хрустальном районе.В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД обсудили со школьниками вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также соблюдение Правил дорожного движения. Автоинспекторы разобрали с ребятами конкретные дорожные ситуации, повторили правила безопасного перехода дороги по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходам. В ходе беседы дорожные полицейские напомнили об обозначении световых сигналов светофора, а также о важности и необходимости использования светоотражающих элементов на одежде, специальных детских удерживающих устройствах и ремней безопасности.Массу впечатлений произвел на юных участников дорожного движения патрульный автомобиль, а также технические средства, используемые инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД в повседневной деятельности. Ребята смогли рассмотреть транспортное средство, увидеть и услышать, как работает специальное громкоговорящее устройство и сигнальные маяки.В завершение мероприятия участники отметили важность проведения подобных встреч, поблагодарили гостей за познавательную беседу и пообещали соблюдать правила дорожного движения.