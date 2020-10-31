Еще один человек пострадал

31 октября в районе шести утра на 6 километре дороги Гусь-Хрустальный-Золотково-Вековка водитель машины съехал в кювет.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошел съезд транспортного средства в кювет, имеется 1 погибший, 1 пострадавший. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка. Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 10 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 5 человек, 2 единицы техники.(Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области)