Заслуженный артист России ушел из жизни совсем молодым. Знаменитый скрипач скончался 29 августа 2017 года в возрасте 38 лет после долгой борьбы с раком.

Заслуженный артист России ушел из жизни совсем молодым. Знаменитый скрипач скончался 29 августа 2017 года в возрасте 38 лет после долгой борьбы с раком.Концерт прошел при поддержке партии "Единая Россия". Он транслировался на официальных сайтах телеканалов "Культура" и "Москонцерт", а также на сайте партии. Помимо выступлений именитых музыкантов в эфире звучали воспоминания об артисте его коллег, товарищей и близких. За трансляцией наблюдали тысячи зрителей со всех уголков страны.В частности, перед пользователями Сети выступили камерный оркестр "Московская камерата", а также пианисты Владимир Свердлов-Ашкенази и Александр Гиндин. Дочь первой в истории женщины-космонавта Елена Терешкова в эфире программы назвала Дмитрия Когана "русским Паганини, который нес свою музыку "с открытой душой и сердцем".Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Владимир Васильев, в свою очередь, напомнил зрителям о серии концертов "Время классической музыки", которые Коган организовал совместно с партией. Все билеты на выступления маэстро были бесплатными. Тогда Дмитрий объехал со своей скрипкой Дагестан, Камчатку, Тверь, Липецк и другие города. Васильев также отметил, что в рамках этой программы артист провел около 70 концертов менее чем за два года.Депутату Госдумы Дмитрию Вяткину скрипач запомнился простым в жизни человеком, который легко общался со всеми несмотря на свою известность. Вяткин напомнил, что Дмитрий Коган порой мог дать по 300 концертов в год. Он также обратил внимание, что большинство этих концертов были благотворительными.