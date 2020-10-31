Президент России Владимир Путин поздравил активистов Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы с 5-летним юбилеем.

Президент России Владимир Путин поздравил активистов Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" с 5-летним юбилеем."С удовлетворением отмечу, что запрошедшие годы движение завоевало высокий общественный авторитет, достойнопродолжило замечательные традиции добровольчества и подвижничества, которыми вовсе времена славилась наша страна. Важно, что сегодня этот масштабный, поистинеобщенациональный проект развивается, наполняется новыми инициативами иреальными делами. Объединяет своей благородной миссией чутких, неравнодушныхлюдей – как в России, так и за ее пределами. Вы искренне стремитесь приноситьпользу Отечеству, воспитываете в подрастающем поколении уважение к героическимстраницам нашей истории. И, конечно, глубокого признания заслуживает вашасамоотверженная, слаженная работа в период сложной эпидемиологическойобстановки. Желаю вам успехов и всего наилучшего!"– пожелал активистам глава государства.Отметить юбилей движения в режиме онлайн собрались более 5 тыс. человек из 50 стран мира. За 5 лет, которые прошли с момента создания движения, добровольцы благоустроили более 75 тыс. воинскихзахоронений и памятных мест, высадили более 27 млн деревьев по всему миру впамять о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны в рамках акции "СадПамяти", помогли тысячам желающим составить семейное древои даже найти потерянных родственников.