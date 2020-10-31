Владимирскую область на Чемпионате России представляют 6 спортсменов.

С 28 октября по 1 ноября в г. Пензе проходит престижное соревнование национального уровня – Чемпионат России по спортивной гимнастике. Организаторами выступают Министерство спорта Российской Федерации и Федерация спортивной гимнастики России.Соревнования среди сильнейших спортсменов страны, по результатам которых отбираются кандидаты в национальную сборную команду. Проводятся ежегодно и включает в себя все виды дисциплин: квалификацию, финал командного многоборья, финал личного многоборья и финалы в отдельных видах. Владимирскую область на Чемпионате России представляют 6 спортсменов. На данный момент результаты следующие:• В командном зачёте Сборная ЦФО-1, в состав которой вошли владимирские спортсмены: Владис Новокшенов, Александр Карцев и Илья Кибартас – заняла 1 место.• В финальных соревнованиях в многоборье (Мужчины) Александр Карцев завоевал золото и стал абсолютным Чемпионом России.(Фото: Департамент физической культуры и спорта)