Все они открыты в Коврове.

В последний день октября в ковровской горбольнице №1 развернули ещё 20 мест для пациентов, инфицированных Covid-19. С учётом расширения в учреждении могут разместить 80 заболевших. Об этои в соцсетях сообщил глава региона Владимир Сипягин.Напомним, что неделю назад в ОКБ Владимира появилось ешё 180 койко-мест. На неделе в регионе развернули ещё 45 коек – в областном центре, Александрове и Муроме.Всего в стационарах за время «второй волны» количество мест для больных коронавирусом дошло до 1193.Отмечается, что в ноябре прогнозируется рост заболеваемости.«Мы продолжим наращивать мощности», - подчеркнул губернатор.