На праздничную вечеринку на Хеллоуин готовится Юлия Шувалова. Она хочет выглядеть сегодня "ужасно" потрясающе. Давайте посмотрим, какой образ ей предложит стилист.

И напомню, что на праздничную вечеринку на Хеллоуин готовится Юлия Шувалова. Она хочет выглядеть сегодня "ужасно" потрясающе. Давайте посмотрим, какой образ ей предложит стилист.Юлия Шувалова:- На Хэллоуин можно отказаться от привычных бьюти-правил. Сегодня с Еленой Синтяковой мы будем создавать для меня необычный образ. Елена, кем я буду?Елена Синтякова, визажист-гример:- Я сегодня хочу тебе предложить примерить образ внутреннего мира человека. И каким он будет мы узнаем в конце.Наш внутренний мир не может быть только светлым... Хэллоуин поможет подобрать подходящие краски. Раскроем нашу мистическую сторону, которую мы тщательно скрываем в повседневной жизни. Но прежде чем наносить грим необходимо увлажнить кожу и нанести выравнивающий и матирующий праймер.-А хочешь мы тебе сделаем пену изо под конец съемки?- А как это будет?-Я тебе предложу откушать капсулу, она вступит в реакцию со слюной и пойдет пена. Это такой гримерский прием. Достаточно интересный, выйдешь от сюда не красавицей, а зомби. В кино и телевидении этим пользуются достаточно часто.-Давай тогда попробуем!Далее приступаем к макияжу - делим лицо на две части. На одну сторону наносим тон, который нам подходит, вторую заполняем серо-черными тенями. На светлой стороне делаем стандартный вечерний макияж. И подчеркиваем наш образ красивым ожерельем. Промежуточный результат уже впечатляет, но это ещё не всё. Нашу темную сторону украшаем черной слезой, символом израненной души и пережитых страданий.-Специально средство жидкое стекло называется, но его можно спокойно заменить блеском для губ прозрачного цвета и добавить черные тени. Размельчить, смешать и нанести.И самое интересное! Создаем эффект разорванной кожи. Сделать это легко - с помощью тонального крема. На создание такого грима у нас ушло полтора часа. Моя маска настолько страшная, что даже коронавирус не подступится.Юлия Шувалова:- Мой образ к Хэллоуину готов, не хватает только одной детали...Юлия Шувалова, Андрей Синягин. Вести-Владимир.