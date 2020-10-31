Именно он, пройдя застенки Гулага, принял участие в спасении Успенского собора Владимира. Его трудами храм был открыт.

Во Владимире сегодня будут вспоминать архиепископа Владимирского и Суздальского Онисима, в миру Сергея Николаевича Фестинатова. Именно он, пройдя застенки Гулага, принял участие в спасении Успенского собора Владимира. Его трудами храм был открыт.Этим утром с нами внук владыки. Отец Сергий, мы приветствуем вас.Отец Сергий Фестинатов - ключарь Свято-Успенского кафедрального собора г. Владимира:- Буквально через час в успенском соборе пройдут памятные богослужения памяти владыки Онисима, само богослуженте возглавит наш владыка митрополит Тихон и братия всей нашей митрополии...Благодарим вас, отец Сергий, что были с нами этим утром.