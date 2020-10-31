Всего с начала 2020 года в регионе ликвидировано 15 свалок ТКО на площади 1,24 га.

С начала 2020 года сотрудники Россельхознадзора выявили несанкционированные свалки мусора в семи районах Владимирской области на 19 земельных участках сельхозназначения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По информации Россельхознадзора, в Ковровском, Судогодском, Кольчугинском, Суздальском, Собинском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном районах на общей площади 3,6 га обнаружили 37 свалок ТКО, а это на три свалки больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Правообладателям земель выдано 15 предписаний, обязательных для исполнения. Сотрудники управления выписали штрафов на сумму более 500 тысяч рублей.За девять месяцев 2020 года нарушителям направлено 10 досудебных претензий на возмещение вреда почве, как объекту охраны окружающей среды, на сумму более 182 тысяч рублей. Фактически возмещен вред почвам путем проведения рекультивации на площади 0,44 га.В августе 2020 года во время проверки в отношении гражданина в Ковровском районе, было выявлено три свалки, общей площадью 0,45 га. Владелицу участка оштрафовали на 20 тысяч рублей. Такое же нарушение выявили на участке у другого правообладателя в Суздальском районе. Он оштрафован на ту же сумму.С начала 2020 года в регионе ликвидировано 15 свалок ТКО на площади 1,24 га.