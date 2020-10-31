Ожидается, что запуск зоны поможет создать более 500 рабочих мест и привлечёт в регион около 2,6 млрд рублей инвестиций.

Правительство России утвердило создание двух особых экономических зон промышленно-производственного типа - "Максимиха" в городском округе Домодедово в Подмосковье и "Доброград-1" в Ковровском районе Владимирской области. Соответствующее постановление уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин.В Ковровском районе Владимирской области откроют ОЭЗ промышленно-производственного типа «Доброград-1». Там будут размещены предприятия по изготовлению мебели, текстиля и пенополиуретана, а также завод среднего машиностроения.Ожидается, что запуск зоны поможет создать более 500 рабочих мест и привлечёт в регион около 2,6 млрд рублей инвестиций.