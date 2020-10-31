Новые данные по коронавирусу во Владимирской области. 99 заражённых за сутки, на два меньше чем накануне. Всего больных в нашем регионе 9 607 человек. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области. 99 заражённых за сутки, на два меньше чем накануне. Всего больных в нашем регионе 9 607 человек. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (22 новых пациента за сутки). На втором месте Муром (17 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Гусь-Хрустального (15 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас