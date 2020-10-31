К сожалению, темпы распространения COVID-19 с каждым днём растут, устанавливая новые антирекорды.

Неутешительная статистикаСубъекты нашей страны разделили на 4 группы по скорости распространения вируса: стабильные, удовлетворительные, неудовлетворительные и тяжёлые. Как это ни прискорбно, наша область попала в «неудовлетворительную» группу, и гарантий, что мы не скатимся ещё ниже, - нет.Как показывают последние ковид-сводки, наш регион входит в число субъектов с высокой смертностью. На начало последней недели октября коронавирусом заразились более 9 тыс. жителей области. Умерли более 250 человек. При этом количество свободных коек в инфекционных госпиталях снижается.- Летом многие с высокомерной ухмылкой смотрели на людей, которые предрекали «вторую волну» коронавируса, - пишет наш читатель Валерий Кузьмин. - И вот она накрыла нас с головой. Весенние рекорды по заболеваемости побиты, растёт смертность. Но власти не вводят режим самоизоляции, как это было в начале года. Такое ощущение, что они напрочь потеряли связь с народом. Интересно, почему не принимают решительные меры?Справедливости ради нужно сказать, что меры всё же принимают. Чтобы хоть как-то приостановить взрывной рост заболеваемости, в области вновь ввели множество ограничений. Масочный режим ужесточили, теперь без средств индивидуальной защиты попросту невозможно появиться в магазине или каком-либо учреждении - не пустят. Для несовершеннолетних ввели запрет на посещение торговых центров без сопровождения взрослых. Закрыли детские развлекательные центры, хоть осенние каникулы сейчас в самом разгаре.Кроме того, власти ограничили работу общепита с 8:00 до 23:00. Для некоторых владимирских рестораторов эта мера показалась избыточной. Предприниматели прогнозируют массовые банкротства и увольнения сотен сотрудников. Чтобы избежать разрушительных последствий для бизнеса, они предлагают чиновникам ознакомиться с московским опытом, который предполагает более мягкую форму коронавирусных ограничений.Стараются как могут- Система здравоохранения работает с огромным напряжением, - говорит директор областного департамента здравоохранения Елена Утемова. - Если мы не будем соблюдать правила и рекомендации, то придётся постоянно открывать новые койки. Подготовка каждого койко-места требует серьезных усилий, в частности, по обеспечению кислородом.К концу месяца в нашей области увеличили число мест для лечения больных коронавирусом до 928 коек. Абсолютное большинство из них - уже заняты. Кроме того, растёт нагрузка на скорую медицинскую помощь и на бригады неотложной помощи в амбулаторных клинических подразделениях. Ежедневно на них «падает» от 200 до 500 обращений, а это - огромная нагрузка на медицинский персонал.Однако, как заверяют чиновники, есть и положительные новости. Например, стационары не испытывают дефицита лекарств...Внезапное обращениеСтремительный рост заболеваний мотивировал главу столицы региона Андрея Шохина впервые за 3 срока правления напрямую обратиться к владимирцам.« ... Исполняя свои полномочия, власти города принимают необходимые решения для предотвращения распространения этого опасного заболевания, в том числе в муниципальных детских садах и школах, учреждениях культуры, дополнительного образования и спорта.Мы благодарны врачам и всем медицинским работникам за квалифицированную помощь нашим жителям. При этом прошу каждого из вас помнить простое житейское правило: болезнь лучше предупредить, чем болеть и лечиться. Поэтому не пренебрегайте рекомендациями специалистов. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Соблюдайте безопасную дистанцию в людных местах. А если почувствовали недомогание - не занимайтесь самолечением, не рискуйте своим здоровьем и здоровьем окружающих», - рекомендовал глава Владимира.КомментарийВице-губернатор Владимирской области Сергей Шевченко:- Параллельно с пандемией мы вступили в сезонное обострение простудных заболеваний. Кроме того, система здравоохранения области испытывает острый дефицит медицинских работников - тех, кто борется за здоровье заболевших, работает без отдыха и нередко заболевает сам. Всё это говорит о серьёзности эпидемиологической обстановки.Кстати:Департамент здравоохранения открыл дополнительную «горячую линию» по приёму обращений граждан, в том числе по теме коронавируса. Она работает ежедневно с 08:00 до 20:00. Номер «горячей линии» - 8 (800) 350-17-33. Кроме того, обращения граждан принимают в виде СМС-сообщений (или по WhatsApp) по номеру 8 (904) 252-90-02.Илья Морозов