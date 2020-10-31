При задержании гражданин оказал активное физическое сопротивление, на требования прекратить противоправные действия он не реагировал...

31 октября в Петровском переулке к двум сотрудникам полиции, осуществлявшим патрулирование территории, подошел мужчина 1988 года рождения и нанес удар в лицо одному из сотрудников.При задержании гражданин оказал активное физическое сопротивление, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия мужчина не реагировал, после чего к нему была применена физическая сила и специальные средства.Старший сержант полиции для оказания помощи обращался в мед. учреждение, после чего продолжил службу.Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве