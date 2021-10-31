На территории Владимирской области лабораторно подтверждено 324 случая заболевания новой...

На территории Владимирской области лабораторно подтверждено 324 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:79 - во Владимире;37 - в Муромском районе;35 - в Гусь-Хрустальном районе;31- в Ковровском районе;17 - в Александровском;15 - в Юрьево-Польском и Суздальском районах;14 - в Вязниковском;13 - в Кольчугинском;12 - в Собинском и Гороховецком районах;11 - в Киржачском районе;10 - в Петушинском районе;8 - в Меленковском районе;6 - в Камешковском районе;5 - в Судогодском районе;3 - в Селивановском районе;1 - в городе Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 62 810 случаев заболевания.