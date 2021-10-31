31 октября православные чтят память евангелиста Луки.

31 октября православные чтят память евангелиста Луки.В этот церковный праздник существуют определенные традиции иограничения, которые верующим людям стоит соблюдать.ИсторияЕвангелист и апостол Лука родился в Ан­тио­хии Си­рий­ской,был одним из 70 апостолов и сподвижником апостола Павла. Принял учение отсамого Господа. Сопровождал апостола Павла в его благовестническом подвиге.Скончался от мучений в городе Фивы. По преданью, именно он написал первые иконыБожьей Матери. Церковный праздник евангелиста Луки отмечается в Православной и Католическойцерквями.Что нельзя делать 31 октябряЗадаваясь вопросом "какой сегодняпраздник", стоит помнить и об ограничениях, издревле соблюдаемых в этотдень. Православный праздник евангелиста Луки считается особенным для работниковмедицины и живописцев. В этот день традиционно просят семейного счастья. В этотцерковный праздник не стоит свататься и ходить на свидания, свадьба на Луковдень принесет проблемы в семье. Нельзя вспоминать умерших по имени. Маленькимдевочкам не стоит дарить кукол, так как в будущем это повлечет проблемы сдетьми. Не стоит занимать и одалживать деньги, а также вести подсчеты. В этотправославный праздник не стоит хвастаться здоровьем, иначе можно накликатьболезнь.Традиции и приметы31 октября 2021 года православные отмечают праздник евангелистаЛуки. В этот день стоит обратить внимание на народные приметы, так как онимогут многое рассказать о будущем.Если звезды ночью тусклые – быть дождюЛистья на деревьях все еще не опали – до холодов еще естьвремяГустые облака предвещают похолоданиеЕсли не выпадет снег – зима наступит поздноЮжный ветер дует к потеплению