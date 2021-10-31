Сегодня чёрно-белые сыграли против столичного ФК "Динамо-2". Матч закончился счётом 1:2 в пользу соперника.Владимирская команда занимает 11 место в турнирной таблице. Следующая игра пройдёт 4 ноября.

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