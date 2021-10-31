На территории Владимирской области лабораторно подтверждено 324 случая заболевания новой...
На территории Владимирской области лабораторно подтверждено 324 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
79 - во Владимире;
37 - в Муромском районе;
35 - в Гусь-Хрустальном районе;
31- в Ковровском районе;
17 - в Александровском;
15 - в Юрьево-Польском и Суздальском районах;
14 - в Вязниковском;
13 - в Кольчугинском;
12 - в Собинском и Гороховецком районах;
11 - в Киржачском районе;
10 - в Петушинском районе;
8 - в Меленковском районе;
6 - в Камешковском районе;
5 - в Судогодском районе;
3 - в Селивановском районе;
1 - в городе Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 62 810 случаев заболевания.